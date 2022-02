Nogle danske vaccinedonationer når aldrig til udviklingslande

Danmark har ad flere omgange doneret overskydende coronavaccinedoser fra AstraZeneca til den internationale vaccineordning Covax. Men nogle af doserne bliver ikke brugt. Det skriver Information. Covax er en international ordning, der står for at distribuere vacciner til udviklingslande. Ordningen blev skabt under coronapandemien.

105.600 vaccinedoser fra AstraZeneca skal destrueres, fordi medicinalfirmaet angiveligt har givet forkerte oplysninger om holdbarheden til Covax. Omkring 500.000 yderligere doser er også i risiko for at blive destrueret ifølge Information. I tilfældet med de lidt over 100.000 doser skulle AstraZeneca have oplyst, at de kunne holde sig til udgangen af februar 2022. I virkeligheden kunne de holde sig til udgangen af januar 2022. Fejlen betød, at det land, som takkede ja til doserne endte med at takke nej. Begrundelsen var, at de ikke kunne nå at bruge vaccinerne, inden de udløb.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) siger i et skriftligt svar til Information, at han er stærkt utilfreds med situationen. Han skriver, at der generelt bliver gjort alt for at få vaccineret så mange som muligt. Det sker blandt andet også ved at forsøge at afsætte vaccinedoserne af andre veje end igennem Covax. De danske myndigheder har igangsat en juridisk dialog med AstraZeneca på grund af fejlen med holdbarhedsdatoerne. Covax udfordres også af vaccineskepsis i flere lande, der gør det svært at distribuere vaccinerne.

/ritzau/