De Radikales Karen Melchior har sygemeldt sig efter langvarigt pres

Den radikale europaparlamentariker Karen Melchior sygemelder sig, fordi hun har ”været under pres igennem lang tid”.

Det skriver hun på sin Facebook-profil. Her kalder hun politik ”en hård geschæft”.

- Derfor er det også essentielt at have et team omkring mig, som kan stole på mig, og hvor jeg føler, jeg kan stole 110 procent på dem. Når jeg har været under pres, har jeg ikke kunne vise den tillid til selv mine nærmeste medarbejdere, som de fortjente.