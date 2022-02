Alternativets leder tager orlov for at fokusere på valgkamp

- Jeg har taget orlov for at fokusere på det nationale arbejde frem mod folketingsvalget. Det kræver min fulde opmærksomhed. Det er vigtigst for mig som politisk leder at styrke Alternativet nationalt, siger hun til Berlingske.

Spørgsmål: Hvorfor stillede du op til kommunalvalget, hvis du havde tænkt dig at tage orlov for at føre valgkamp til Folketingsvalget?

- Det havde jeg heller ikke på det tidspunkt. Jeg havde tænkt mig at stille op for at blive genvalgt i kommunen, siger Franciska Rosenkilde til Berlingske.

Hun fortæller til avisen, at det efter kommunalvalget gik op for hende, at det var en for stor opgave både at skulle håndtere arbejdet i kommunen og som politisk leder.

Det næste folketingsvalg i Danmark skal senest afholdes 4. juni 2023.

Franciska Rosenkilde har frasagt sig løn og vederlag fra Borgerrepræsentationen i den periode, som hun er på orlov.