Skoler får lov at droppe erstatningstimer for aflyst undervisning

I skoleåret 2021/2022 får skoler mulighed for at undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning i grundskolen som følge af sygefravær blandt personalet.

Ministeren på området, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), siger, at beslutningen i bund og grund handler om at få tilpasset folkeskoleloven pandemien.

- Vi har truffet en beslutning i forhold til de timer, der er afviklet online. De tæller ikke med i det samlede timeregnskab henover et skoleår. Det er, fordi vores folkeskolelov ikke er indrettet efter en pandemi.

- Det har skabt et stort pres på skolerne. Man har været bekymret for, at alle de timer så at sige skulle afvikles oveni frem mod skoleårets slutning, så man skubbede en pukkel foran sig, der ikke er mulighed for at afvikle, siger hun.