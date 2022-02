Bødskov som forsvarsminister: Jeg er god til minerydning

Der venter store og alvorlige opgaver for Morten Bødskov (S), som overtager posten som forsvarsminister fra Trine Bramsen (S).

Bødskov, som fredag siger farvel til Skatteministeriet efter tre år som minister, har spekuleret over, hvad han kan tage med fra skatteområdet til Forsvarsministeriet.

- Med den historik (i Skatteministeriet, red.) bliver man god til minerydning. Det kan jeg måske tage med over. Det ligger på rygraden at have store opgaver og forhåbentlig at kunne håndtere dem, siger han.