Den politiske aftale om afgiftsrabat for milliarder til købere af plug-in hybridbiler vakler.

Det står klart, efter at det er kommet frem, at den netop afgåede skatteminister Morten Bødskov ikke delte en undersøgelse om, at plug-in hybrider ikke bliver kørt så grønt, som man håbede.

SF og Enhedslisten har længe krævet aftalen genåbnet, og det støttes nu af de De Radikale. Det var de tre partier, der i december 2020 lavede bilaftalen med regeringen, som har bo