»I dag ved vi, at ministeren vidste, at tallene blev fjernet. Det fik vi at vide i dag. Derfor er det vores klare vurdering, at ministeren har tilbageholdt afgørende klimatal og vildledt Folketinget. Det er indlysende, at de havde gjort en forskel for forhandlingerne,« fulgte hun op.

Enhedslistens kritik handler om, at transportminister Benny Engelbrecht ikke udleverede CO2-beregninger for anlæg, da næsten hele Folketinget i fjor landede en infrastrukturaftale til 160 mia. kr.

Frie Grønne har også meddelt mistillid, mens Alternativet er i tænkeboks. Til gengæld er der støtte fra den anden side af Folketinget fra Liberal Alliance, som ikke ser grund til at vælte Benny Engelbrecht, fordi man så bare »får en anden socialdemokrat som transportminister.«