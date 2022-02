Torsdag eftermiddag har Enhedslisten gjort det krystalklart, at partiet er stærkt utilfredst med transportminister Benny Engelbrecht i sagen om de klimatal, som Engelbrecht ikke udleverede, da næsten alle partier i Folketinget forhandlede en infrastrukturaftale til 160 mia. kr. på plads. Det stod klart, efter at ministeren på et to timer langt samråd havde forsøgt at forklare sig ud af problemerne om de CO2-tal for anlæg, som blev trukket tilbage timer før, at de andre partier skulle have haft dem før forhandlingerne i fjor.

»Vi får at vide, at nogle af tallene var mere konsoliderede, og at det normalt er praksis at udlevere de tal fra ministeriet. Så i dag handler det om, at ministeren har tilbageholdt vigtige klimatal for Folketinget. Han har sagt til ordførere, at de tal ikke fandtes, selv om de gjorde. Ministeren forklarer igen og igen, at embedsværket traf beslutningen, men tilbage står, at tallene fandtes, ministeren kendte til dem, men udleverede dem ikke, når vi eller andre partier spurgte efter dem. De tal ville have gjort en forskel i forhandlingerne,« lød den sidste opsummering fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, inden samrådet sluttede.

Lige efter samrådet var der kun få minutters pause, inden endnu et samråd om sagen skulle begynde - men det droppede Enhedslisten for i stedet at holde haste-gruppemøde om situationen. »Vi ser stadig på sagen med meget stor alvor. Det er derfor, at Henning Hyllested og jeg nu vil diskutere med gruppen,« lød det fra Villadsen til pressen uden for mødelokalet, inden hun tog sin transportordfører med til gruppemøde uden at ville svare på nogen spørgsmål.

Nogenlunde enslydende lød det efter nogle minutter fra Alternativets enlige folketingsmedlem Torsten Gejl. »Benny Engelbrecht har formentlig ikke løjet. Men har han svaret fyldestgørende på spørgsmål om beregninger af Co2-udledning i forbindelse med anlægsprojekter i infrastrukturaftalen? Er i tænkeboks,« lød gejls konklusion på Twitter.

Mens Enhedslisten og Alternativet gik i enerum fortsatte det næste samråd dog alligevel. Her stod det klart, at SF fortsat ikke udtalte lige så stor kritik som Enhedslisten, men i stedet spurgte ind til fremtidige beregninger på området og fremtiden for den omdiskuterede regnemodel. Heller ikke De Radikale var lige så kritiske. Frie Grønne - der som det eneste parti står uden for infrastrukturaftalen - var dog klar med deres konklusion: At Benny Engelbrecht bør gå af som konsekvens af sagen. Derfor deltog partiets repræsentanter heller ikke i det andet samråd. Lige efter samrådet sagde hovedpersonen selv, Benny Engelbrecht, at han »måtte tage den derfra,« hvis støttepartiet Enhedslisten ender med at fjerne støtten til ham. Der kom dog hurtigt et yderligere tvist på dramaet, da Liberal Alliance meddelte, at de ikke har til intention at vælte nogen som helst. »Vi bakker ikke op om at erklære mistillid. Benny Engelbrecht har ikke gjort noget forkert, og hvis han bliver væltet, så får vi bare Christian Rabjerg eller en anden partisoldat som minister. Vi vil gerne have en ny regering, men Danmark bliver ikke bedre af, at vi får en anden socialdemokrat som transportminister. Benny Engelbrecht er udmærket af en socialdemokrat at være.« Venstre vil gengæld ikke misse muligheden for at vippe en socialdemokratisk minister af pinden. »Vi har generelt mistillid til regeringen. Så hvis Enhedslisten trækker støtten, så er det kutymen,« sagde Kristian Pihl Lorentzen efter samrådet. Konservative har ikke bekendt kulør om deres fremgangsmetode endnu, men holder et gruppemøde klokken 18.