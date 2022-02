Kofod glæder sig over flere amerikanske soldater i Europa

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) byder velkommen, at USA har valgt at sende 3000 soldater til østeuropæiske lande for at bringe dem tættere på Ukraine og Rusland.

Det siger han til Ritzau under et besøg i Litauen, hvor danske kampfly er udstationeret.

- Det er positivt, at vi alle sammen gør, hvad der skal til, for at vise Natos afskrækkelses- og forsvarsprofil i en situation, hvor Rusland truer sikkerheden i Europa med deres adfærd over for Ukraine og resten af os, siger Jeppe Kofod.