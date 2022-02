Tidligst til foråret kan danske minkavlere få svar på, om de må genåbne deres minkfarme i 2023. Det på trods af, at covid-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og at alle andre coronarestriktioner i samfundet er ophævet. Ifølge fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn er der brug for mere viden, før politikerne kan beslutte, om minkavl igen skal tillades i Danmark.

»Vi har fået at vide fra Statens Serum Institut, at man har brug for vintermånederne til at kigge ind i, hvordan hele situationen er,« sagde han onsdag i folketingssalen. »Vi skal altså på den anden side af vinteren, før Statens Serum Institut kan foretage en fornyet risikovurdering, og vi derefter kan tage den politiske drøftelse om fortsat minkavl i Danmark.« Det står ikke klart, hvor lang tid SSI skal bruge på at lave den nye vurdering, som altså tidligst kan begynde til marts. Forbud forlænget

I november 2020 besluttede regeringen, at alle mink i Danmark - inklusiv de værdifulde avlsdyr - skulle aflives pga. risikoen for smitte mellem dyr og mennesker. Omkring 15 millioner mink blev slået ned. Statens Serum Institut vurderede i september 2021, at minkavl i Danmark stadig var for risikabelt, og at man havde brug for mere viden om vaccinernes varighed og effekt over for nye virusvarianter, før man kunne ophæve det gældende forbud mod hold af mink. På den baggrund valgte et politisk flertal at forlænge forbuddet frem til udgangen af 2022. SSI’s oprindelige risikovurdering fra juni 2021 lød, at »hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse«.

Regeringen og et flertal i Folketinget har indgået en aftale, der giver erstatning til minkavlerne og deres følgeerhverv på op mod 19 mia. kr.

Foreløbigt tyder intet på, at dansk minkavl vender tilbage i stor stil. For to uger siden havde ingen minkavlere søgt om at genåbne (dvalekompensation). Mange avlere havde dog stadig ikke besluttet sig. Ud af de 1060 minkbedrifter, der var i Danmark i 2019, havde 261 søgt om permanent nedlukning, oplyste Fødevarestyrelsen til Ritzau. I folketingssalen sagde Rasmus Prehn onsdag, at langt de fleste minkavlere har valgt at tage imod erstatning. »Nu skal vi sikre, at der bliver en afklaring til dem, der er tilbage,« sagde han. Ifølge brancheforeningen Dansk Minkavlere betyder den lange nedlukning, at det næsten er umuligt at starte igen. Svær tid for avlerne Det var De Konservatives sundheds- og fødevareordfører, Per Larsen, der havde stillet spørgsmålet til ministeren. Per Larsen slog fast, at minkavlerne står i en meget vanskelig situation, og at de fortjener en hurtig afklaring på deres fremtidsmuligheder. »Minkavlerne skal i øjeblikket tage stilling til, om de skal lade deres farm ekspropriere, eller om de skal fortsætte med minkavl,« sagde han. Ministeren forstod godt, at de minkavlere, som endnu ikke har valgt at afvikle deres virksomheder permanent, er utålmodige. Han lovede et svar »hurtigst muligt,« men understregede samtidig, at regeringen vil afvente sundhedsmyndighederne vurdering. »Vi kan ikke åbne op fra den ene dag til den anden,« sagde han.

Over de seneste fire måneder har Minkkommissionen afhørt vidner og undersøgt den manglende lovhjemmel til regeringens beslutning om at også raske mink uden for de såkaldte smittezoner skulle aflives. Kommissionens rapport ventes offentliggjort i juni.