Enhedslisten hørte kun udenomssnak på ministers krisemøde

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har onsdag aften holdt krisemøde, men det er ikke umiddelbart lykkedes ham at overbevise Enhedslisten om, at alt er, som det skal være. Støttepartiet oplever nemlig stadig at blive mødt med udenomssnak på centrale spørgsmål i sagen, hvor ministeren anklages for at tilbageholde væsentlige klimatal til en milliardstor klimaplan fra 2021.

Det fortæller Henning Hyllested, der er enhedslistens transportordfører. Han deltog på mødet onsdag. - Det, vi har hørt i aften, er lidt det samme, vi hørte på det bilaterale møde, vi havde med ham i går (tirsdag, red.). Og det er meget af det, Benny Engelbrecht i forvejen har været ude med i offentligheden, siger han. Det er forligspartierne bag infrastrukturaftalen sidste år, som har været indkaldt til mødet onsdag. Engelbrecht har sagt, at det var i embedsværket, at der blev truffet en beslutning om ikke at fremlægge beregninger af CO2-udledning i anlægsfasen på transportområdet.

De kom derfor ikke med til de politiske forhandlinger om aftalen, og ministeren har forklaret, at det skyldtes, at tallene ikke var robuste nok. Men den forklaring køber hverken SF eller Enhedslisten, der har indkaldt transportministeren til et to timer langt samråd torsdag. - Vi synes ikke, at hans argumenter holder, siger Henning Hyllested. Enhedslisten vil give Engelbrecht chancen for torsdag at svare på de samme spørgsmål, som partiet har afkrævet ham svar på ved de seneste møder. Partiet ønsker blandt andet at få tallene, ligesom det ønsker at høre, hvilken rolle ministeren har spillet i forløbet. - Vi er ikke ude efter hans skalp på nogen måde, men vi synes, det er vigtigt at holde principperne i hævd, og det er, at man skal give Folketinget de oplysninger, man er i besiddelse af, især når de bliver efterspurgt, siger Hyllested.

Hvis ikke Benny Engelbrecht ”bliver lidt mere præcis på tallene” i løbet af samrådet, mener transportordføreren, at ”vi har et problem”. Så er det op til Enhedslistens folketingsgruppe at vurdere, om det skal have konsekvenser for ministeren, siger Henning Hyllested. Han siger dog samtidig, at ministeren skal have alle de chancer, han vil have, til at forklare sig.

Også SF’s transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, var til stede ved krisemødet onsdag. Hun er glad for, at det er blevet gjort tydeligt, at det ikke har været ministerens beslutning at tilbageholde klimatallene. - Det er en formildende omstændighed for os, men det ændrer stadig ikke på, at vi synes, at vi skulle have de her tal udleveret, uanset om ministeriet vurderede, at der var store usikkerhed forbundet med dem, siger hun. SF vil på samrådet torsdag afkræve ministeren svar på, hvornår partierne kan få klimatallene udleveret. Og partiet har ”et stort behov for”, at ministeren giver bedre svar på samrådet, end han har gjort på de hidtidige møder, lyder det fra transportordføreren. Samrådet varer fra 14 til 16 torsdag.

/ritzau/