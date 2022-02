Professorer underkender ministers argument i sag om klimatal

Transportministeriet kunne have givet tal for CO2-udledning, siger eksperter i en alvorlig sag for ministeren.

Flere forskere sår tvivl om transportminister Benny Engelbrechts (S) argument for at tilbageholde vigtige klimatal til infrastrukturplan. Det skriver Information. Ministeren har sagt, at beregningerne ikke var robuste nok til at give et retvisende billede af CO2-udledningen i anlægsfasen, og at de derfor blev udeladt i de politiske forhandlinger.

Men det argument møder modstand fra en række professorer. En af dem Morten Birkved, der er centerleder ved SDU Livscykluscenter. - Jeg mener godt, at ministeriet kunne have lavet en beregning, der viste, hvordan klimabelastningen af anlægsfasen ville have været med de nuværende forudsætninger, siger han til Information. Ifølge centerlederen er det især anlægsfasens lange tid, der gør det svært at beregne, fordi materialernes klimabelastning kan ændre sig. Men det ville man ifølge Morten Birkved kunne gøre klart i materialet.

- Det er altid bedre at have en klimabelastningsberegning med forbehold end slet ikke at have noget tal, siger han til dagbladet. Professoren erkender, at det ville give en fejlmargin, men han vurderer, at beregningerne er lavet, ligesom livscyklusvurderinger ofte skrues sammen, og at det ville være muligt at skrive sig ud af det. Livscyklusvurderinger er en metode til at vurdere, hvor stor en miljøbelastning et produkt vil have under hele sin livscyklus. Det vil sige fra udvinding af råmaterialer, fremstilling af produktet, brugen af det, vedligehold og reparation samt til sidst bortskaffelse af produkterne. Morten Birkved bakkes op af Michael Hauschild, der er sektionsleder og professor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

- Det kan godt være, at tallene er usikre, men der må man så bare sige: ”Vi har de her tal, men de er usikre”. Hvis man går skridtet videre, kan man prøve at kvalificere det med forskellige forbehold, siger han til Information.

Avisen har forelagt professorernes vurdering for Transportministeriet, der gentager, at den faglige vurdering var, at tallene ikke var retvisende og ikke kunne bruges til grundlag for forhandlingerne. Sagen har skabt problemer for transportminister Benny Engelbrecht, der har fået kritik af støttepartierne Enhedslisten og SF.

/ritzau/