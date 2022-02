Rusland har sendt brev til Danmark og Nato-lande om Ukraine

Mens Rusland vurderes at have over 100.000 soldater stående på grænsen til Ukraine, bekræfter udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark vil ”se på” et brev, som man har modtaget fra Rusland i forbindelse med de eskalerende spændinger.

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget et brev fra Rusland. Det tror jeg også, at de andre Nato- og EU-lande har. Det ser vi på. Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil i dialog og gerne vil bruge diplomatiet, siger Kofod under et besøg i Litauen.

Allerede tirsdag offentliggjorde Rusland et brev sendt til USA, Canada og flere europæiske lande, skriver TV2.

Udenrigsministeriet i Danmark har siden bekræftet til mediet, at Danmark har modtaget et ”lignende” brev. Det er således ikke sikkert, at det brev, som Danmark har modtaget, er præcis det samme som det, Rusland har offentliggjort.