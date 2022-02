I det gamle Israel var det en årligt tilbagevendende begivenhed. Hvert år på den såkaldte forsoningsdag skulle der bringes et offer til Gud for at formilde ham for alle israelitternes synder i det foregående år, og hvert år var ritualet det samme:

Én gedebuk blev slagtet og ofret i templet i Jerusalem. En anden fik symbolsk pålagt alle folkets synder og som en bogstavelig syndebuk jaget ud i intetheden i den golde ørken.