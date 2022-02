Radikale køber minister-forklaring: Ville stadig have set CO2-tal

Heller ikke De Radikale er blevet formildet efter et krisemøde onsdag med transportminister Benny Engelbrecht (S). På mødet overbragte transport- og klimaordfører Rasmus Helveg Petersen De Radikales utilfredshed med, at ministeren ikke har delt ud af alle de beregninger, han havde, da der skulle indgås en aftale om blandt andet nye motorveje og jernbaner.

- Jeg blev overrasket over, at der var så mange CO2-beregninger, som vi ikke havde fået. Jeg vil hellere have fået tallene med forbehold, om at de ikke kan sammenlignes på tværs, end det der skete: At vi ikke har fået dem, siger ordføreren. Transportministeren har fået kritik for at holde oplysninger skjult for Folketinget, siden Ingeniøren bragte en historie om, at der forelå beregninger på CO2-udledningen ved anlægget af projekterne, uden at Folketingets partier fik dem. Ministeren har ifølge Rasmus Helveg Petersen både nu og dengang forklaret, at beregningerne var for usikre og blandt andet ikke kunne sammenlignes fra projekt til projekt.

Selv om Rasmus Helveg Petersen ikke mener, at ministeren har skiftet forklaring, mener han, efter at have læst beregningerne i Ingeniøren, at han burde have fået dem alligevel. - Det havde forandret diskussionen, før vi vedtog strukturplanen, siger han. Han kalder det onsdag for ”en fejl” og noget, som De Radikale er ”kritiske” over, at beregningerne ikke blev udleveret. - Men jeg accepterer, at han ikke har fortiet bevidst, men at han blot ikke har stolet nok på sine egne tal til at ville udlevere dem, siger han. Samtidig erindrer han ikke, at ministeren har sagt, at beregningerne ikke fandtes - men at der ikke kunne laves brugbare beregninger. Spørgsmål: Hvis ministeren forklaring er den samme dengang og nu, hvori består fejlen så?

- Jeg fik ikke det indtryk, at der lå beregninger på en lang række projekter. Jeg havde det indtryk, at man ikke kunne. Det vil sige, at der er en fejlrepræsentation, siger Rasmus Helveg Petersen.

Mandag og tirsdag var SF og Enhedslisten til møde i Transportministeriet for at få en forklaring fra ministeren. Ingen af de to partier blev her formildet. - Ministeren holder fast i forklaringen om, at tallene ikke var solide nok, og at han derfor ikke udleverede dem under forhandlingerne. - Det er vi umiddelbart ret skeptiske over for. Jeg mener stadig efter dette her møde, at det er en alvorlig sag, sagde Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, tirsdag. Torsdag skal Benny Engelbrecht i samråd om sagen. Alle tre støttepartier har meldt ud, at de først vil forholde sig til eventuelle konsekvenser for Benny Engelbrecht efter samrådet. Politisk kommentator Hans Engell vurderede mandag, at sagen kan koste ministeren jobbet. Og over for Ingeniøren har flere eksperter sagt, at Benny Engelbrecht kan have vildledt Folketinget. Tirsdag beklagede Benny Engelbrecht, at estimaterne ikke blev fremlagt under forhandlingerne.

/ritzau/