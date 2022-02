Nu er det slut for livstidsdømte at date på nettet

Der er slut for livstidsdømte at finde kærligheden uden for murene.

- Det krænker ikke kun ofre og pårørende, men også retsfølelsen hos øvrige borgere, hvis dem, der har begået nogle af de allerværste forbrydelser, frit kan bruge tiden i fængslet på at date eller skrive om deres ugerninger på sociale medier. Det sætter vi nu en stopper for.

Men indgrebet er blevet kritiseret af blandt andre Dignity - Dansk Institut Mod Tortur. Det er ifølge et høringssvar ”meget betænkeligt”, at regeringen som reaktion på få sager vedrørende nogle få livstidsdømte, begrænser alle livstidsdømtes rettigheder.

For eksempel har Peter Madsen indgået adskillige forhold med piger og kvinder under afsoningen. Han dræbte den svenske journalist Kim Wall i sin ubåd.

Også foreningen Danske Advokater er skeptisk.

- Danske Advokater bemærker, at livstids- og forvaringsdømte normalt ikke afsoner hele livet, og at vi derfor bør have for øje, hvilke mennesker de er, når de kommer ud, skriver foreningen i et høringssvar til Justitsministeriet.

Den nye lov fratager også de livstidsdømte muligheden for under afsoningen at komme med offentlige tilkendegivelser om den eller de forbrydelser, de har begået.