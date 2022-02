01/02/2022 KL. 19:49

For abonnenter

Morten Messerschmidt satte sig ved klaveret, da et højspændt gruppemøde gik i gang. Kort efter gik hans plan i vasken

Kun 10 dage efter formandsvalget i Dansk Folkeparti led Morten Messerschmidt tirsdag ikke bare ét, men to store nederlag. Hans planer om at sætte sine egne støtter på centrale poster blev underkendt, da partimedlemmer på et gruppemøde overraskede formanden. Det kan svække hans muligheder for at udstikke en klar kurs og ekskludere medlemmer.