Messerschmidts plan stemt ned: Skaarup fortsætter som gruppeformand

Peter Skaarup fortsætter som gruppeformand i Dansk Folkeparti. Den post har han haft siden 2012. Desuden erstatter Hans Kristian Skibby ekspartiformand Kristian Thulesen Dahl i gruppeledelsen på Christiansborg. Det siger DF’s nyvalgte partiformand, Morten Messerschmidt, efter et gruppemøde tirsdag. Messerschmidt havde ellers indstillet René Christensen som gruppeformand, men blev stemt ned af et flertal i folketingsgruppen. René Christensen får dog posten som politisk næstformand.

Messerschmidt havde også indstillet Dennis Flydtkjær som nyt medlem af gruppebestyrelsen på i alt fem medlemmer i stedet for Kristian Thulesen Dahl, men også det blev stemt ned. Om at blive underkendt af sin egen folketingsgruppe siger Messerschmidt: - Jeg har hele tiden sagt, at det vigtige for mig var, at gruppen kunne se sig i det her. Så da der var et ønske om afstemning, var det ikke noget, jeg så som et angreb. - Der har været splittelse, og nu går der en tid, hvor vi skal findes fælles fodslag.

Den nye gruppeledelse i DF består nu af Morten Messerschmidt, René Christensen, Peter Skaarup, Hans Kristian Skibby og Liselott Blixt. Sidstnævnte sad i gruppeledelsen i forvejen, så Skibby endte med at blive eneste nye ansigt i gruppeledelsen. Kristian Thulesen Dahl havde i forvejen meddelt, at han ikke ønskede at være en del af ledelsen efter at være stoppet som formand. Messerschmidt blev valgt som DF-formand 23. januar på et ekstraordinært årsmøde. Han vandt formandskampen foran Martin Henriksen og Merete Dea Larsen. Hvis Messerschmidt var lykkedes med sin plan, havde han haft et flertal bag sig i gruppeledelsen, i og med at René Christensen og Dennis Flydtkjær offentligt havde støttet ham i formandsopgøret.

Blixt støttede Merete Dea Larsen, mens Skaarup ikke har meldt ud offentligt, hvem han støttede som ny formand. Skibby støttede Henriksen. - Jeg er ikke valgt for at skulle sprede, jeg er valgt for at skulle samle, siger Skibby.

