Pia Kjærsgaard er ude af DF's gruppeledelse

Tirsdag fremlægger DF-formand Morten Messerschmidt sin plan for den nye gruppeledelse, der sætter retningen for partiet.

Dansk Folkepartis stifter og tidligere formand, Pia Kjærsgaard, får ikke plads i partiets gruppeledelse, som hun ellers tidligere har vist interesse for.

På vej ind til gruppemødet afviser Messerschmidt, at forholde sig navne, da den nye gruppebestyrelse ikke er valgt endnu. Han vil først efter mødet præsenterede det nye hold.

Morten Messerschmidt sagde ellers i januar, at det var afgørende at have Pia Kjærsgaard med i ledelsen for at sikre ro i det kriseramte parti.

»Jeg gør, hvad Morten gerne vil have. Sådan er det nogle gange,« siger Pia Kjærsgaard på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg.

Særligt partiets indfødsretsordfører Marie Krarup har ligget i åben krig med Pia Kjærsgaard den seneste tid. Krarup har ligefrem truet med at forlade Dansk Folkeparti, hvis Pia Kjærsgaard kom med i ledelsen.

»Jamen, det giver åbenbart for meget tumult, altså. Der er jo stribevis af ultimatummer ift. det ene, det andet, og det tredje, og så vigtigt er det ikke for mig.«

I følge Pia Kjærsgaard er hun røget ud af magtkabalen for at undgå nye, interne konflikter.

»Jeg har snakket med alle gruppemedlemmer og hørt på, hvad de tænker hver især. Jeg tror på, at vi alle sammen kan finde en måde at arbejde sammen på,« siger han.

Han forventer, at der nu kommer ro i Dansk Folkeparti.

Pia Kjærsgaard, du spillede dig selv på banen under formandsvalgkampen?

»Ja, det gjorde jeg da. Men prøv at hør. Morten Messerschmidt er blevet valgt som formand med en meget stor majoritet, og det er jeg glad for.«

Ærgrer du dig over ikke at have fået en plads i gruppeledelsen?

»Nej, det gør jeg ikke. Fordi det, jeg kan gøre, er at bakke op alt, hvad jeg overhovedet kan omkring Morten, og det vil jeg naturligvis gøre. Det kan man gøre på mange måder.«

Men du sagde, at du godt kunne tænke dig en ledende plads fremover. Hvad bliver din plads så, når du ikke kommer i gruppeledelsen?

»Den bliver formentlig, at jeg står 100 procent bag Morten. Rådgiver ham i forhold til det, han gerne vil have. Jeg har trods alt en vis erfaring som formand og leder. Det tager han altid positivt imod, og det er jeg selvfølgelig glad for.

Modstander med i ledelse

Partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt, forventer, at hun beholder sin plads i gruppeledelsen. Hun støttede ellers Merete Dea Larsen i formandsvalget.

»Jeg har haft en god snak med Morten Messerschmidt, og vi har også talt om, at det er utrolig vigtigt at social- og sundhed er en del af ledelsen,« siger hun.

Rettelse: Det fremgik tidligere, at Pia Kjærsgaard mistede sin plads gruppeledelsen. Det er ikke korrekt, da hun ikke tidligere var en del af ledelsen.