DF'er håber på, at Messerschmidt laver mindre rokader

Flere DF’ere, som Ritzau har talt med, regner dog med, at det kommer på plads tirsdag i forbindelse med et møde i partiets folketingsgruppe.

Folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) håber på, at der bliver tale om en lille rokade.

Adsbøl vil gerne beholde sine tre ordførerskaber. Og hun håber, at der kun bliver lavet én ændring i gruppeledelsen.

- Jeg håber på, at det bliver en lille rokade, og at de fleste beholder deres ordførerskaber. Vi skal have fundet en, som kan tiltræde i gruppebestyrelsen i stedet for Kristian Thulesen Dahl, fordi han har meldt ud, at han ikke skal sidde i ledelsen mere, siger Karina Adsbøl.

Hun er selv handicap-, social- og ældreordfører.