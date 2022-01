Minister vil tvinge mediebranche til at sikre arbejdsforhold

For når medier og filmselskaber bliver støttet med skattekroner, skal de også sørge for, at arbejdsforhold og løn er i orden, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Det er kritisabelt at kæde medieforhandlingerne sammen med arbejdsmarkedspolitik, lyder det fra administrerende direktør Mads Brandstrup. Han mener, at det er et brud på armslængdeprincippet.

I en pressemeddelelse udtaler han:

- Forslaget om at indføre arbejdsklausuler med blandt andet krav om løn- og arbejdsvilkår rammer mediebranchen skævt med unødvendige særkrav og danner præcedens for at bruge medieforhandlinger til at understøtte politiske mærkesager på helt andre områder.

Til kritikken siger Ane Halsboe-Jørgensen:

- At det skulle være et brud på armslængde at kræve, at danske medier skal leve op til de overenskomster, de selv har været med til at forhandle, kan jeg slet ikke genkende, siger hun.

- Jeg mener, at det er ret basalt, at man overholder overenskomster, man selv har været med til at indgå - og i særdeleshed, når man ønsker sig offentlig støtte.