Bramsen: Flere lande kan følge Danmark ud af Mali

- Landene kommer til inden for de næste 14 dage at træffe en afgørelse om, hvordan fremtidens terrorbekæmpelse i Sahel-regionen skal se ud.

- Skal det være i Mali, eller skal det være et andet sted i Sahel-regionen? For det er klart, at det giver meget store begrænsninger, når der er en militærjunta, der agerer, som vi har set det i denne uge, siger Bramsen med henvisning den gruppe af militærpersoner, der efter et kup regerer i Mali.

Mali har været udsat for to kup på under et år.

- Der er selvfølgelig en bekymring fra vores partnerlande, i forhold til hvordan de kommer til at agere fremadrettet.