V og K frygter for turisme: Vil have sløjfet indrejserestriktioner

Regeringen her bedt partier melde tilbage senest fredag morgen, om de ønsker indrejserestriktioner forlænget.

Venstre og Konservative frygter, at turister vil vælge Danmark fra, når de skal planlægge den næste ferie, hvis indrejserestriktionerne bliver forlænget. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har bedt partierne melde tilbage inden fredag klokken 8, om de ønsker at forlænge de nuværende indrejserestriktioner. Det gør Venstre ikke:

- Vi mener fra Venstres side, at de sidste indrejsekrav skal fjernes. Og det gør vi ud fra, at det rammer turistbranchen rigtig hårdt, og det rammer vores lufthavne rigtig hårdt, siger Anni Matthiesen, som er Venstres turismeordfører. - Vi risikerer, at turister booker rejser til andre europæiske lande fremfor at booke til Danmark. Som det er nu, skal indrejsende kunne vise dokumentation for en negativ test foretaget forud for rejsen til Danmark. Dog kan personer med bopæl i Danmark få foretaget testen inden for 24 timer efter indrejsen.

Der gælder krav om isolation i 10 dage - afhængigt af, hvor man kommer fra. Der er ikke et krav om isolation, hvis man indrejser fra et EU- eller Schengenland. Onsdag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at stort set alle restriktioner vil blive fjernet efter den 1. februar. Men at der altså fortsat ikke er truffet nogen beslutning om indrejserestriktionerne.

Ligesom Venstre ser De Konservative helst, at restriktionerne bliver fjernet. - Nu har vi jo sagt, at corona ikke er en samfundskritisk sygdom mere, og det betyder, at vi fjerner alle restriktioner. Det synes vi er rigtig godt, og det tager vi positivt imod, siger turismeordfører Birgitte Bergman til TV2 News.

- Men vi mener også, at den sidste hurdle med at få de sidste restriktioner fjernet er vigtigt for dansk turisme, siger hun.

/ritzau/