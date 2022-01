Partitop i DF får halveret honorar efter lokalformænds kritik

Selv om det er strømmet ind med nye medlemmer til Dansk Folkeparti, efter at Morten Messerschmidt i weekenden overtog formandsposten i partiet efter Kristian Thulesen Dahl, så er det ikke noget, lokalforeningerne har fået gavn af.

Dansk Folkeparti har nemlig besluttet at gøre det gratis at melde sig ind i partiet for resten af året, og derfor har partiets hovedbestyrelse i stedet besluttet, at toppen i partiet skal aflevere halvdelen af deres honorar til baglandet. Det skriver B.T.