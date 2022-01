Blå partier vil undgå, at der går socialpolitik i varmeregningen

De borgerlige partier er enige med regeringen i, at danskerne skal have hjælp til at betale de høje varmeregninger. Men hjælpen skal ikke kun gives til danskere med de laveste indkomster, som klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) lægger op til. Han har torsdag morgen indledt forhandlinger med Folketingets partier om økonomisk hjælp til danskere ramt af stigende varmepriser.

Men Venstre og Konservative frygter, at hjælp til varmeregningen ender med at blive en socialpolitisk omfordeling. - Vi mener, at alle, der har en forhøjet regning, skal have hjælp. Og det afhænger ikke af, hvad det er for en indtægt, du i øvrigt har, siger Mona Juul, som er klimaordfører for De Konservative. - Vi mener ikke, at det er vores opgave at lave socialfordeling. Fredag landede regeringen en aftale om reformpakken ”Danmark kan mere I”. Sammen med SF, De Radikale, DF og Kristendemokraterne vil regeringen sænke elafgiften mere end planlagt allerede fra 1. juli i år.

I Venstre mener man, at de afgiftsnedsættelser skal fremrykkes. Lavere elafgifter vil give en besparelse til alle familier og ikke kun nogle specifikke grupper. - Det bliver dyrere for os alle sammen at tænde stikkontakten, og derfor synes vi også, at det giver god mening af lempe elafgiften, siger klimaordfører Marie Bjerre (V). - Vi synes, at det er godt at lave et bredt initiativ, for ellers skal man jo være opmærksom på, at det bliver mindre attraktivt at arbejde, hvis man kun vil hjælpe nogle under en vis indkomstgrænse. Torsdag morgen fortalte Dan Jørgensen, at regeringen ønsker at give en skattefri check til de danskere, som er hårdest ramt på pengepungen. Der skal være tale om en graduering, så dem med lavest indkomst får mest.

Hjælpen skal gå til danskere, som varmer deres bolig op med gas. Det vil sige gaskunder, der har individuelt gasfyr, eller folk, der har fjernvarme, hvor gas er den primære kilde.

Hvor mange penge regeringen ønsker at afsætte, og hvor indkomstgrænsen bør ligge, er Dan Jørgensen ikke kommet nærmere. Han har dog afvist Venstres idé med at sætte elafgifterne ned, fordi han vil have, at hjælpen ”skal kunne mærkes”. Støttepartiet SF er indtil videre rimelig tilfreds med de toner, der lyder fra regeringen. - Det er vigtigt for SF, at hjælpen kan mærkes, og det er også derfor, at den skal være målrettet. Man skal ikke smøre det bredt ud med elafgiften, siger Signe Munk, som er partiets klimaordfører. Partierne mødtes torsdag morgen til første indledende forhandlingsmøde og er indkaldt til forhandlinger igen fredag morgen.

/ritzau/