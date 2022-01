Mette Frederiksen opfordrer til hensyn overfor corona-bekymrede

- Men jeg ved godt, at nogle af jer, der lytter med i aften, stadig er bekymret. Coronaen er her, og den vil fortsat være iblandt os, siger statsministeren.

- Det gælder ikke mindst, når vi er sammen med familierne, det kan være på sygehuse eller på plejehjem.

- En meget, meget klar appel fra os her i aften er, at vi stadig viser hensyn til dem, der frygter at blive smittet. Alle skal føle sig trygge også i et åbent Danmark, siger statsministeren.

Epidemikommissionen, som rådgiver regeringen om corona, kom sent tirsdag aften med en indstilling til regeringen om, at restriktionerne ikke bør forlænges, når de udløber 31. januar.