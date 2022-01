Både SF og Dansk Folkeparti trækker nu støtten til den danske militæroperation i Mali, som har til formål at bekæmpe terrorister i den uroplagede Sahel-region.

Det sker efter, at Malis militærjunta i et opsigtsvækkende brev har krævet, at de ca. 90 danske udsendte, herunder jægersoldater, som for få dage siden blev en del af den europæiske specialstyrkeoperation Task Force Takuba i Mali omgående skal forlade landet.