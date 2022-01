Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Han er i øjeblikket i Bruxelles for blandt andet at diskutere sanktioner mod styret i det skrøbelige, vestafrikanske land, hvor tusindvis af civile og militærfolk har mistet livet.

Danmark arbejder på at finde ud af, hvad der ligger bag overgangsstyrets udmeldinger, uddyber Kofod.

Danmark støtter at indføre internationale sanktioner gennem EU og er imod indsættelsen af russiske lejesoldater i Mali, som har været udsat for to kup på under et år.

- Overgangsregeringen har inviteret russiske lejesoldater i form af Wagner-gruppen til Mali, og det er stærkt problematisk, og noget vi i fællesskab tager afstand fra, siger Kofod.

Styret har udskudt et længe ventet valg i næste måned og skulle have hyret russiske lejesoldater for at bekæmpe et radikalt islamistisk oprør. Det opstod i landets nordlige del i 2012.

Derfor var der på et møde mellem EU-landenes udenrigsministre mandag politisk enighed om at tage sanktioner i brug, hvis ikke styret skifter kurs.