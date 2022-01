Ellemann: Coronarestriktioner bør være fortid

Han mener, at det er på tide at droppe coronaens særstatus som samfundskritisk sygdom - og dermed også alle nuværende restriktioner, der er forbundet med virussen.

Efter at danskerne i snart to år har måtte leve med mundbind, coronapas og skiftevise nedlukninger, bør det snart få en ende.

Formanden slap nådigt med feber og ondt i hovedet en halv dag, men han oplevede også i efteråret, hvordan sygdommen var ved at tage livet af hans far, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen.

- Men som politikere har vi ansvaret for det fulde billede og for, hvad det har af konsekvenser for de unge mennesker, for kulturlivet og for erhvervslivet, siger Ellemann.

- Jeg kommer selvfølgelig til at lytte til, hvad sundhedseksperter siger til det her.

- Pointen er, at omikronvarianten er en helt anden type sygdom end den, der ramte os for to år siden. Så selv om der er en stor stigning i antallet af smittede, er der ikke en tilsvarende stigning i antallet af indlagte, siger han.

- Det vigtigste er, at vi får genindført det proportionalitetsprincip, der blev lagt til side af regeringen, da coronaen ramte. Vi skal behandle corona som enhver anden sygdom, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen erkender, at smittetallene fortsat er høje, og at det er umuligt at spå om, hvordan smittebilledet ser ud om 14 dage.

- Men vi bliver også nødt til at leve. Hele mit liv har det været kontroversielt at lukke samfundet. Derfor er det pudsigt, at vi har nået et punkt, hvor det er kontroversielt at åbne et samfund igen.