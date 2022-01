EL: Danske soldater i Mali burde være hjemtaget for længst

- At regeringen ikke for længst har stoppet den militære operation i Mali, er uforståeligt.

Meldingen kommer, efter at den maliske regering mandag aften har krævet, at Danmark hjemtager soldater i landet.

Det er ”uforståeligt”, at regeringen ikke for længst har stoppet den militære operation i Mali.

- Det har længe været klart, at situationen var helt gal med militærkup, drab på civile og russiske lejesoldater, siger Eva Flyvholm i en skriftlig kommentar.

De danske soldater er i øjeblikket i Mali for at bidrage til en mission, der er ledet af Frankrig. Ifølge Eva Flyvholm kan Danmark ikke forsvare at støtte den franske mission.

- Lagt sammen med at menneskerettighedskrænkelser og brud på folkeretten er så problematiske og systematiske, at Danmark ikke kan forsvare at støtte den franskledede militære mission i Mali med et kup-regime, vil det være helt absurd at blive, siger hun.