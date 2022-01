Dansk ambassade i Kiev ser tiden an

Amerikanerne meddelte i nat dansk tid, at man på grund af den højspændte situation i området beordrer familiemedlemmer til ansatte ved ambassaden til at rejse hjem.

Samtidig har man opfordret alle amerikanske statsborgere i Ukraine til at rejse hjem, fordi man frygter en militært angreb fra Rusland.

Det danske udenrigsministerium forholder sig dog indtil videre afventende.

- Vi følger situationen nøje og har planer klar i skuffen, hvis situationen udvikler sig.

- Vi ser dog endnu ikke, at der er behov for evakuering af familier til ambassadeansatte, lyder det i et skriftligt svar fra ministeriet.

Foruden at beordre familiemedlemmer til de ansatte hjem, har USA også tilladt, at ansatte, der ikke er essentielle for driften af ambassaden kan rejse hjem.