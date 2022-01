Morten Messerschmidt vil genfinde kritikeres tillid

Søndag kan Morten Messerschmidt kalde sig ny formand i Dansk Folkeparti, efter at han vandt formandsvalget med 60 procent af stemmerne på partiets ekstraordinære årsmøde i Herning. Umiddelbart oven på valget og på et senere pressemøde søndag eftermiddag, svarede den nye formand på spørgsmål fra pressen. Her er fem udvalgte spørgsmål og svar:

Spørgsmål: Hvordan vil du samle Dansk Folkepartis splittede folketingsgruppe? - Der må være flere elementer i det. Det ene er at vise i hverdagen, at man afkræfter de bekymringer, der måtte være. Og så handler om, at vi på tomandshånd genfinder en tillid, sådan at vi finder ud af, hvor vi har hinanden, og hvordan vi samarbejder bedst. Spørgsmål: Hvilken rolle skal de tidligere formænd Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard spille i partiet fremover?

- Hvem der skal indgå i gruppeledelsen, har jeg ikke gjort mig nogle nærmere overvejelser om. Det må være noget, vi skal tale sammen om, og generelt hvordan folketingsgruppen skal stå. - Vi skal også have talt med Kristian (Thulesen Dahl, red.) om, hvilket ordførerskab han gerne vil have. Der er et par stykker, som jeg har i dag, som andre skal have. Så der bliver en kabale, der skal gå op. Spørgsmål: Flere af jeres folketingsmedlemmer har kritiseret dig. Pia Kjærsgaard siger, at der skal slås hårdt ned på ballademagere - hvad siger du? - Det er jeg fuldstændig enig i. Der er blevet sagt ting i den her valgkamp, som ikke er pæne. Det skal vi på den ene side kunne se igennem fingre med, men der skal også være stålsat i forhold til, at man skal ville Dansk Folkeparti.

Spørgsmål: Sagen hvor du er tiltalt for svindel med EU-midler skal gå om. Hvornår skal Peter Kofod overtage fra dig, hvis du bliver dømt i Meld og Feld-sagen? - Det er klart, at efter en eventuel dom - som ville overraske mig - at hvis det skulle gå i den retning, at det ville være en hindring eller belastning for partiet, så er det et flertal af hovedbestyrelsen, der siger til mig, at jeg skal træde tilbage.

Spørgsmål: I din tale inden formandsvalget talte du meget om, at vi skulle have danskerne først. Hvad tænker du på, når du siger danskerne først? - Så tænker jeg på de modsætninger, som jeg stiller op i talen, eksempelvis at konventioner og EU meget ofte er en undskyldning for, at man ikke kan gennemføre sine løfter på udlændingepolitikken. - Det gælder også i snakken om arbejdskraft. Der glemmer man det billede, at Danmark også er et land, der skal have en vis sammenhængskraft. Det at udlændinge kommer til Danmark, bare fordi de kan arbejde, synes jeg ikke nødvendigvis giver sig selv.

/ritzau/