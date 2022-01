Overblik: DF’s folketingsgruppe er splittet i formandsstrid

Dansk Folkeparti skal have ny formand. Se her, hvem i folketingsgruppen der støtter hvem.

Tre kandidater stiller op til posten som ny formand for Dansk Folkeparti. Partiet skal have ny formand efter Kristian Thulesen Dahl, der meldte sin afgang efter Dansk Folkepartis skuffende kommunalvalg i november. Valget afholdes 23. januar ved et ekstraordinært årsmøde, hvor partiets knap 1000 delegerede kan stemme.

Få her et overblik over, hvilke kandidater partiets 16 medlemmer af Folketinget har meldt deres støtte til: De støtter Morten Messerschmidt: Partistifter og tidligere formand Pia Kjærsgaard: - Blandt kandidaterne er Morten Messerschmidt absolut bedst egnet. Han er velbegavet, uhyre flittig, godt inde i vores politik, utroligt venlig over for folk, og han er præsentabel, hvilket også betyder noget for en formand. Finansordfører René Christensen: - Jeg slet ikke i tvivl, og jeg kommer til at stemme på Morten Messerschmidt, og det vil jeg også opfordre andre til at gøre.

Skatteordfører Dennis Flydtkjær: - Jeg støtter op om Morten Messerschmidt som formand og Peter Kofod som næstformand. Der er brug for en ny retning for Dansk Folkeparti, og jeg kan fuldt ud bakke op om de to. Forbrugerordfører Mette Hjermind Dencker: - Mortens projekt er uselvisk, og det er sådan en formand, vi skal have. Det handler om, hvordan vi kan redde partiet som helhed. Det handler ikke om, at Morten død og pine vil gennemtrumfe at være formand. Boligordfører Alex Ahrendtsen: - Jeg har kendt ham, siden han var 19 år. For mig er han den perfekte kandidat. Dermed ikke sagt, at han er det perfekte menneske. Men hvem gider have en leder uden fejl? Jeg er derfor fuld af fortrøstning for fremtiden.

De støtter Martin Henriksen: Integrationsordfører Marie Krarup: - Det var svært for ham (Morten Messerschmidt red.) at lede en gruppe i EU - det blev en fiasko. Jeg mener også, han svigtede DF ved at blive som næstformand, da han blev dømt i byretten. Det var forkert af ham og kastede en skygge over ham selv og partiet. - Jeg har nogle uenigheder med Martin Henriksen. Men jeg ved, at han er en person, man kan stole på og tale med. Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted: - Martin Henriksen har en indstilling til udlændinge og det danske arbejdsmarked, som stemmer overens med de holdninger, jeg har. Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby: - Jeg har tænkt mig at stemme på Martin Henriksen. Han er den, der giver os de bedste muligheder. - Han er den, der har den største erfaring i folketingsarbejdet. Landbrugsordfører Lise Bech: - De er alle dygtige politikere, og jeg kender alle kandidater særdeles godt.Vi er alle DF’ere og ønsker det bedste for vores parti. Jeg vil pege på Martin Henriksen. De støtter Merete Dea Larsen: Sundhedsordfører Liselott Blixt: - Jeg har kendt Merete i over 20 år. Hun har turde stille sig op og modsige ledelsen, hun er loyal, og så har hun ikke været inde i det spil, som der har været de seneste par år. Social- og ældreordfører Karina Adsbøl: - Jeg er ikke bekymret for, at Merete ikke er en del af folketingsgruppen - det var Søren Pape heller ikke, da han blev valgt for de konservative. Følgende folketingsmedlemmer har endnu ikke offentligt tilkendegivet, hvem de støtter: Formand Kristian Thulesen Dahl. Gruppeformand Peter Skaarup. Udenrigsordfører Søren Espersen. Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Kilder: Berlingske, Facebook, Avisen Danmark, Jyllands-Posten, DR, Ritzau

/ritzau/