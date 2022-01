Overset sætning blev bragt på banen: Pressede politiet langt flere minkavlere?

Var det i virkeligheden 250 minkavlere, der blev udsat for et uberettiget pres af politiet, og ikke kun et fåtal, som ordensmagtens ageren i minksagen ellers hidtil er blevet indsnævret til?

Det spørgsmål rejser sig, efter at Minkkommissionen fredag afhørte to centrale medarbejdere fra Rigspolitiet i dens granskning af sagen om et såkaldt actioncard, hvor politiet i november 2020 ringede rundt til minkavlere med udgangspunkt i et talepapir, som siden blev kritiseret for