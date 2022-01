Epidemikommissionen er desuden blevet bedt om at vurdere kategoriseringen af covid-19 som samfundskritisk sygdom.

Regeringen har bedt Epidemikommissionen om at vurdere, om restriktionerne skal lempes.

Onsdag i næste uge fremlægger regeringen en plan for, hvilke coronarestriktioner der forlænges eller ophæves efter 31. januar.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger i pressemeddelelsen, at man trods høje smittetal, ser en opmuntrende udvikling i antallet af indlæggelser, særlig på de intensive afdelinger.

Derefter fremlægger de indstillingerne for Folketingets parter,

Den kategorisering står til at udløbe 5. februar.

- Det giver et solidt grundlag for epidemikontrol, og jeg ser frem til at modtage Epidemikommissionens indstilling, lyder det fra ministeren.