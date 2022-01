Støttepartier: Grønne fly er bunden opgave

- Så er det klart, at der er noget finansiering i det her, så vi får sat arbejdet i gang, så hurtigt som muligt. Det går vi videre med nu, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) går opløftet og optimistisk fra et møde i Københavns Lufthavn om mulighederne for grønne indenrigsfly i Danmark. Sådan lyder det i kølvandet på besøget torsdag.

Ud over Københavns Lufthavn, SAS og forskere, er to af regeringens støttepartier - Enhedslisten og SF - også med på mødet.

- Det handler simpelthen om, at man finder en model, hvor man tillader at lægge en klimaafgift på flybilletten, sagde han til Ritzau efter statsministerens nytårstale.

Henrik Wenzel, der er professor i grøn omstilling ved Syddansk Universitet, har tidligere sagt, at branchen mangler incitament for at komme i gang.

- Der er nogle udfordringer, men det er netop dem, vi gerne vil have sat gang i. Nu har regeringen spillet ud med ”her er nogle ambitioner, lad os se om vi ikke kan løse det”, og jeg mener, at det er løsbart, siger han.

En afgift på flyrejser har også tidligere været bragt på banen fra regeringens støttepartier.

SF’s formand Pia Olsen Dyhr gentager også ønsket efter mødet.

- Når vi kigger til Sverige, til Tyskland, så har de indført flyafgifter. Det synes jeg også, at vi skal i Danmark. Så er vi åbne over for i SF at kigge på, om vi skal føre pengene tilbage til branchen, for at sørge for at de flyver grønt, siger hun.

En anden mulighed er en afgift på fossile brændstoffer for at sikre, at de grønne brændstoffer ikke bliver for dyre.

Statsministeren understreger, at det er vigtigt både at tage hensyn til klimaet, passagerer og branchen.

- Hvordan vi præcist lægger snittet, vil jeg ikke lægge mig fast på endnu. Det, vi havde behov for i dag, var at kigge forskellige aktører i øjnene, og høre ”Kan det lade sig gøre det her?” Det mener man godt, at det kan, og så er det op til os at skabe de bedste rammer for det, siger Mette Frederiksen.