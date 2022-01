Partier til regeringen: Nyt forslag til beløbsgrænse ikke nok

Regeringens eget udspil blev fremlagt i september sidste år med det hovedfokus at få flere til at arbejde mere.

De Radikale har løbende skruet kravene op i forskellige meldinger og slår nu fast, hvad partiet ikke kan gå med til.

- Det er ikke godt nok, det som regeringen har lagt frem. Vi skal have et resultat, som reelt sikrer, at vi skaffer tilstrækkeligt med international arbejdskraft, siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen i en skriftlig kommentar.

Der tegner sig umiddelbart et flertal for at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget udlændinge fra tredjeverdenslande som minimum skal tjene for at få lov at komme til Danmark og arbejde. Spørgsmålet er, hvor snittet skal ligge.