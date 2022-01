Det er ikke fordi, internettet bugner af finurlige detaljer om Alan Leventhal, der - formentlig - snart flytter til Danmark for at blive ny amerikansk ambassadør.

Men et billede tegner sig, når man alligevel prøver at stykke et portræt sammen af manden, der onsdag blev nomineret af USA’s præsident, Joe Biden, som kommende ambassadør i Danmark: Han er god til forretning og stensikkert også god til det med penge.