Regeringen er klar til at slå knuder på sine principper for at kunne binde en sløjfe om en politisk pakke, der skal skaffe ekstra hænder på arbejdsmarkedet i en tid, hvor der er store problemer med at besætte ledige stillinger.

Forhandlingerne foregår i disse dage i Finansministeriet, hvor regeringen ifølge Jyllands-Postens oplysninger har tilbudt at afskaffe den modregning, der sker for folkepensionister, der fortsætter med at arbejde og får en løn over en vis grænse.