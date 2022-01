Enhedslisten frygter, at genindført garanti vil ramme ældre patienter

Mens Enhedslisten er bekymret over, at behandlingsgarantien genindføres, mener Venstre, at det var på tide.

Regeringens støtteparti Enhedslisten finder det bekymrende, at regeringen har valgt at genindføre udrednings- og behandlingsgarantien fra fredag. - Det er helt afgørende, at når vi har et sundhedsvæsen med kapacitetsudfordringer, at vi også sikrer, at de patienter, der først bliver tilbudt behandling, er dem, der ud fra en sundhedsfaglig betragtning også er dem, der har størst behov for behandling, siger partiets sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Udrednings- og behandlingsgarantien har været suspenderet siden 3. januar i år. Garantien betyder, at patienter skal have stillet en diagnose eller have en plan for videre udredning højst 30 dage, efter at de er blevet henvist fra deres praktiserende læger Fra man er udredt, har man krav på behandling inden for 30 dage. Kan det offentlige ikke levere det, har man ret til behandling på et privathospital.

I Venstre er man i modsætning til i Enhedslisten tilfreds med, at udrednings- og behandlingsgarantien er tilbage fra fredag.

- Det var på tide. Vi er tilfredse med, at det pres, som de blå partier og patientorganisationer har lagt på regeringen, har virket, siger Martin Geertsen, der er partiets sundhedsordfører. Han understreger, at Venstre var imod, da behandlingsgarantien på ny blev suspenderet i begyndelsen af januar. Han siger desuden, at han har respekt for, at der er travlhed på hospitalerne. - Jeg har igennem hele forløbet sagt, at man kan nå det, man kan nå ude på hospitalerne. - Det afgørende er, at vi nu får genindført muligheden for, at dem der ikke er i stand til at blive behandlet i det offentlige system, nu igen får muligheden for at blive behandlet eller udredt på et privathospital.

Peder Hvelplund frygter, at man svigter patienter, når garantien genindføres på nuværende tidspunkt. - Vi risikerer, at dem der bliver taberne, er de ældre medicinske patienter. Altså de patienter, som der ikke er et privat alternativ til, siger han. Han frygter, at det på den måde ikke er de patienter, der har størst behov for behandling, der får behandling først.

