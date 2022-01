Forsøgte forsvarsminister Trine Bramsen at stoppe den eksplosive pressemeddelelse? Den pressemeddelelse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, offentliggjorde med alvorlige beskyldninger mod Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, kort efter at hun selv havde orienteret offentligheden om, at hun havde hjemsendt en række chefer i FE, herunder øverste chef Lars Findsen, som nu er sigtet og fængslet for læk af højt klassificerede oplysninger.