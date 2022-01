Åbenmundet ny V-gruppeformand er havnet i problemer flere gange

Og det er ikke første gang, at det vestjyske folketingsmedlem Thomas Danielsen er blevet irettesat af partitoppen.

Alligevel har Venstres folketingsgruppe på et gruppemøde tirsdag valgt netop Thomas Danielsen til ny gruppeformand.

Dermed er det vestjyske folketingsmedlem fra Holstebro blevet forfremmet og har fået plads i toppen af partiet på Christiansborg, efter at Karsten Lauritzen har besluttet at forlade politik for at blive direktør i DI Transport.

38-årige Thomas Danielsens rolle i partiet har hidtil været jagtordfører og søfartsordfører. Derudover har han også haft titlen som minkordfører i forbindelse med minksagen.