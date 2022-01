Venstre vil sænke elafgift som hjælp til højere regninger

Det er nødvendigt at gøre noget for, at el- og varmeregningerne bliver sat ned.

Venstre har foreslået at hæve varmepuljen, som partiet mener, er utilstrækkelig. Samtidig mener partiet, at der er behov for at sænke elafgiften i Danmark.

SF’s klima- og energiordfører, Signe Munk, ser gerne, at der bliver givet en økonomisk håndsrækning til de danskere, som er hårdt ramt af prisstigninger.

- Hovedformålet er, at det skal være en målrettet hjælp, som kan komme ud at virke nu, siger hun.

Men den konkrete model vil hun gerne diskutere.