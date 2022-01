Nu drøftes energipriser - kan være høje resten af året

De høje energipriser har sat sig i mange danskeres regninger, og tirsdag er de landet på politikernes bord, hvor der er indledende drøftelser om priserne.

De høje priser er dog noget, der ser ud til at vare en rum tid endnu. Det siger Tue Patursson, fagekspert i byggeteknik og energi ved videnscenteret Bolius.

- Noget tyder på, at vi skal gennem 2022, før vi kommer ned i mere normalt leje, siger han og peger på, at der er forskel på udviklingen for el og varme.