Flere afbud har udsat partilederdebat i Folketinget

- Og så tager jeg en dag ad gangen. Foreløbig skinner solen her over det midtjyske - og så ses vi udenfor, når jeg er ude af selvisolationen igen, tilføjede han.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, oplyste fredag, at han også var smittet.

Dermed missede han dronning Margrethes 50-års regentjubilæum, der blev markeret på Christiansborg i fredags.

- Tillykke til H.M. Dronningen med det flotte regeringsjubilæum. Jeg havde glædet mig til at deltage i fejringen her i Folketinget senere i dag. Men det bliver desværre uden mig, da jeg lige er testet positiv. Øv, har det dog fint og er næsten symptomfri, skrev Ellemann-Jensen på Twitter.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, skulle ligeledes have deltaget i partilederdebatten. Hun meddelte i sidste uge, at hun var blevet smittet. Villadsen oplyser, at hun fortsat sidder i isolation, men at hun har det fint.