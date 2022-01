Statsminister overvejer også ny start på beskæftigelsesområdet

- Jeg er klar på at se, om vi skal gøre det samme, som vi har planer om på ældreområdet.

Det siger hun i et interview med Ekstra Bladet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) overvejer at gøre det samme på beskæftigelsesområdet, som regeringen har planer om på ældreområdet.

- Jeg tror, at vi har behov for at gøre det samme med beskæftigelsen, siger Mette Frederiksen.

Hun ser nogle af de samme problemer på området som på ældreområdet. Altså, at der er for meget bureaukrati og lovgivning, som skaber for mange problemer.

Statsministeren understreger, at det ikke er noget, hun vil sætte i gang nu.

Først handler det om at se, hvordan det går med afbureaukratiseringen på ældreområdet.

Det kan fungere som inspiration for beskæftigelsesområdet.

Hun siger også, at hun ikke ved præcis, hvordan det skulle fungere på området.