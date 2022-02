Kapitel 5: Selv om embedsværket hurtigt erkendte, at regeringens beslutning om at slå alle mink ned manglede lovhjemmel, gik der dagevis, inden den oplysning nåede regeringstoppen og de minkavlere, der var i fuld gang med aflivningen. Den ansvarlige minister blev efter sin egen forklaring holdt i mørket af sin egen departementschef.

Torsdag den 5. november 2020 ved middagstid sad Fødevareministeriets retschef, Paolo Perotti, på sin datters værelse oppe på loftet og talte i telefon. I den anden ende var tre medarbejdere fra Justitsministeriet. Forud var gået et døgn, hvor Perotti og Fødevareministeriet, sekunderet af Fødevarestyrelsen, havde forsøgt at trænge igennem med et vigtigt budskab til resten af embedsværket: Der var ikke lovgrundlag til at gennemføre den masseaflivning af mink, som statsminister Mette Frederiksen dagen forinden havde meldt ud på et pressemøde.

Serie: De sidste minkavlere Et erhverv blev sat ud af spillet, da regeringen i november 2020 besluttede at aflive alle mink uden lovhjemmel. En granskningskommission er nu i gang med at vurdere, om nogen kan stilles til ansvar.

I en artikelserie genfortæller Finans forløbet gennem dokumenter, vidneudsagn og minkavlere.

Deres vurdering var ikke ny. Ministeriet og styrelsen havde skrevet det i regeringsdokumenter helt tilbage i september. Justitsministeriets folk udfordrede Perotti. Var han nu sikker? En af juristerne havde natten forinden selv læst op på loven om dyrehold, der hidtil var brugt som lovgrundlag til aflivning af mink. Hun syntes, at dens rækkevidde så bred ud. Og dagen forinden havde juristernes afdelingschef skrevet i en e-mail, at det var ministeriets »arbejdstese«, at der var lovhjemmel til masseaflivningen.

Men Paolo Perotti stod fast. Loven var blevet strakt til sit yderste, da regeringen en måned forinden besluttede at aflive syge mink og mink i zoner på 7,8 km rundt om smittede farme. En aflivning af alle dyr i hele landet var der ikke lovhjemmel til. I kernen af hans og Fødevarestyrelsens argumentation stod, at loven om dyrehold i udgangspunktet handler om syge dyr. Derfor kunne regeringen ikke bruge loven til at kræve millioner af raske dyr aflivet langt fra smitteudbruddene, der bredte sig fra Nordjylland og ned ad den jyske vestkyst. Efter at have hørt Perottis argumenter afsluttede kronjuristerne opkaldet, drøftede sagen kort og ringede tilbage. De accepterede ministeriets vurderinger. Der var ikke lovhjemmel til at gennemføre regeringens beslutning.

Spar 1200 kr. 6 måneder for 99 kr. pr. måned Læs alle artikler på jp.dk Få adgang her Allerede abonnent? Log ind Samlet pris for 6 måneder 594 kr.