Årets første måned rummer flere mærkedage for tidligere minister og forhenværende medlem af folketinget Karen Jespersen: Ud over sin halvrunde dag kan hun og ægtemanden Ralf Pittelkow fejre 10-års jubilæum for det islamkritiske netmedie Den korte Avis, som de sammen søsatte den 29. januar 2012.

Flere medieeksperter spåede avisen en kort levetid. De tog fejl, pointerer Karen Jespersen: