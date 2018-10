Fock-afløser er alligevel klar til Folketinget

Alternativet siger 1. november farvel til partiets tidligere gruppeforkvinde, Josefine Fock.

Hun afløses af Julius Graakjær Grantzau, der i første omgang ellers havde sagt nej tak til at blive Focks stedfortræder i Folketinget.

Den 35-årige selvstændige fra Djursland kunne ikke umiddelbart få enderne til at mødes, og derfor var Vibeke Genefke fra Aarhus egentlig udpeget som stedfortræder.

Men det bliver altså alligevel Julius Graakjær Grantzau, der frem til det kommende folketingsvalg skal kæmpe for at få Alternativets politik gennemført.

Han opnåede 512 personlige stemmer i Østjyllands Storkreds ved valget i 2015, hvor hans mærkesager blandt andet var at sikre giftfri og bæredygtige fødevarer og at få lavet flere cykelstier, så det bliver nemmere at droppe bilen.

53-årige Josefine Fock var med til at stifte Alternativet. Når hun stopper i politik nu, skyldes det, at hun fremover skal arbejde som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.