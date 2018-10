Jarlov om Danske Bank: Ny undersøgelse kan ende med straf

Selv om flere af Danske Banks topfolk har afleveret deres opsigelse - herunder den tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen - er deres involvering i hvidvasksag i bankens estiske filial endnu ikke afsluttet.

Nye oplysninger har ført til, at Finanstilsynet har genåbnet sin undersøgelse, der ellers blev afsluttet 3. maj i år.

Og det kan ende med at koste banken dyrt. Finanstilsynet mener nemlig, at de har modtaget forkerte oplysninger fra Danske Bank.

Det siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) tirsdag under endnu et åbent samråd om hvidvasksagen i Danske Bank.

- Finanstilsynet er i gang med at undersøge, om Danske Bank har givet urigtige oplysninger.

- Hvis det er tilfældet, vil der muligvis kunne gøre sig et straffeansvar gældende.

- At der tilsyneladende er blevet givet forkerte oplysninger til Finanstilsynet er meget alvorligt, siger Rasmus Jarlov.

De nye oplysninger stammer blandt andet fra Danske Banks egen undersøgelse, som blev lagt frem i september.

Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden

Dog har Finanstilsynet modtaget materiale fra andre kilder, som endnu ikke er blevet gennemgået, påpeger Rasmus Jarlov.

- Hvor meget, der er nyt i materialet, tror jeg ikke, at Finanstilsynet ved, før de har gennemgået alt, siger han.

- Det kan godt være, at det er nyt for offentligheden, men det betyder ikke, at det er nyt for Finanstilsynet, siger Rasmus Jarlov.

Desuden skal topfolks håndtering af hvidvasksagen lede til en revidering af de såkaldte "fit and proper"-regler, lyder det fra erhvervsministeren.

Reglerne er særlige krav til bankernes ledelse, som skal sikre, at de er hæderlige samt har den nødvendige viden - ellers kan de afsættes.

Dagens samråd er indkaldt af Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, blandt andet på baggrund af disse regler.

Det er ikke første gang, at finansordføreren vil høre Rasmus Jarlov om "fit and proper"-reglerne på et samråd.

Også under et samråd for to uger siden lød svaret fra erhvervsministeren, at reglerne ganske enkelt var for slappe og havde brug for at blive ændret.

Efter endnu en skandalesag: Eksperter vil have opgør med bankerne Den seneste drejning i sagen om svindel med udbytteskat får flere eksperter til at kræve endnu hårdere tiltag mod bankerne.

Det er igennem mere end et år, at Berlingske Business har gravet flere mistænkelige forhold i Danske Banks estiske filial frem.

Men særligt i år er oplysninger om hvidvask i den pågældende filial blevet offentliggjort.

Danske Banks egen redegørelse indikerer hvidvask for i omegnen af 1500 milliarder kroner.

Siden årsskiftet har Danske Bank tabt 100 milliarder kroner - knap 47 procent - i markedsværdi.